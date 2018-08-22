Берлин, 22 августа, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Федеральное правительство Германии расценило нанесенный засухой ущерб сельскому хозяйству как «урон национального масштаба» и предоставит помощь фермерам, передает телеканал N-TV 22 августа.

Винсент ван Гог. Сбор урожая в Провансе. 1888

Власти предполагают оказание финансовой помощи в размере «трехзначного числа» миллионов евро, однако с условием, что 50% расходов возьмут на себя федеральные земли, сообщают источники в правительстве. Сюда войдут прямые гранты и кредиты. Поддержка в первую очередь коснется тех хозяйств, чья прибыль в последние три года упала более чем на 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, ассоциация фермеров Германии требовала помощи от властей в размере €1 млрд. В этом году урожай зерновых составляет 35,6 млн тонн — на 22% меньше, чем в 2017. Последний раз федеральное правительство Германии оказывало помощь фермерам после засухи в 2003 году.