Нарьян-Мар, 22 августа, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Качгортинскую курью в Ненецком автономном округе избавят от брошенных судов. Специалисты приступили к резке кораблей, затем металлолом отправят для утилизации в Архангельск.

Adm-nao.ru Качгортинскую курью начали освобождать от брошенных судов

Как сообщили ИА REGNUM в департаменте природных ресурсов и экологии НАО, в Качгортинской курье в нескольких метрах от жилых домов много лет стояли два старых судна — лихтера. Время сделало их непригодными для работы ни на море, ни на реке.

Сначала рассматривался вопрос о транспортировке судов в Архангельск, но после анализа состояния лихтеров стало ясно, что плавсредства это путешествие не переживут. Поэтому и было принято решение об их резке на месте.

«В регионе специализированных мощностей по утилизации судов нет, поэтому они будут направлены в Архангельск», — пояснили в департаменте.

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