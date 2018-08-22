Великий Новгород, 22 августа, 2018, 10:59 — ИА Регнум. В Новгородской области общая сумма задолженности по исполненным государственным и муниципальным контрактам перед субъектами предпринимательской деятельности достигла 492 млн рублей, при этом значительная часть долга — 357 млн рублей — это задолженность региональных учреждений здравоохранения. Об этом сегодня, 22 августа, ИА REGNUM сообщили в прокуратуре области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В первом полугодии 2018 года благодаря мерам прокурорского реагирования бюджеты погасили долги перед бизнесом на сумму 151 млн рублей. Из этой суммы задолженность органов местного самоуправления составляла 78 млн рублей, регионального бюджета — 60 млн рублей, федерального — 13 млн рублей.

«Одна из причин — недостаточное финансирование из областного бюджета, в том числе снижение финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и плановый период 2019 — 2020 годов», — пояснили в прокуратуре Новгородской области.

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Напомним, прокуратура области направила в суд заявление о признании этой программы недействующей из-за заниженных нормативов финансовых затрат на некоторые виды медицинской помощи. Новгородский областной суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме — отдельные положения территориальной программы ОМС признаны недействующими.

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Напомним также, что в апреле 2018 года областная прокуратура просила губернатора Новгородской области Андрея Никитина принять дополнительные меры, чтобы стабилизировать финансовое состояние региональных учреждений здравоохранения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, долги социальных учреждений региона (в том числе медицинских) ставят под угрозу и бесперебойность отопительного сезона.

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