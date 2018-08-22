Киев, 22 августа, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Если официальный Киев прервет все «торговые отношения» с Москвой, то экономику Украины ждет крах. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

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По его словам, РФ является крупнейшим торговым партнером для Украины, поэтому прекращать торговые отношения никак нельзя. Если Киев «заморозит» торговлю с Москвой, Украина лишится трети валового национального продукта, считает депутат.

При этом Рабинович напомнил, что торговля Украины с ЕС в рамках свободной экономической зоны приносит Киеву одни убытки.

«Если мы (Украина) и здесь теряем, и здесь теряем, то мы нигде не находим», — отметил депутат.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что прекращение транспортного сообщения с РФ приведёт к тому, что власти Украины «добьют» свою страну.

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