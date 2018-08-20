Украину добьёт инициатива о прекращении сообщения с РФ — депутат Рады

Киев, , 07:37 — REGNUM Прекращение транспортного сообщения с Россией приведёт к тому, что киевские власти «добьют Украину», заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

По мнению украинского нардепа, экономика Украины до сих пор «держалась на плаву» за счёт заработков 238 тыс. граждан страны, выехавших на работы в Россию.

«Десяток миллиардов примерно потребляет наша страна от гастрабайтеров и за счет этого хоть как-то держится на плаву», — подчеркнул он.

Рабинович добавил, что на сегодняшний день торговый оборот Украины растёт только с Россией, и заявил, что у киевской власти есть одна лишь задача — «добить страну», превратив её в «агропромышленный комплекс с рабами для западных стран».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян выступил с инициативой о прекращении железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.

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