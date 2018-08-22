Казань, 22 августа, 2018, 06:24 — ИА Регнум. Следом за банкротным иском к депутату Казанской городской думы, лидеру отделения политической партии «Справедливая Россия» Рушании Бильгильдеевой аналогичные претензии получил и её коллега — член фракции «Единая Россия» Надыр Хайруллин. Обоснованность иска Арбитражный суд Татарии рассмотрит 6 октября 2018 года, 22 августа стало известно, что судья отказал в наложении ареста на долю в юрлице, которым владеет депутат, как того требовал истец, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

AJEL Правосудие

Напомним, Надыр Хайруллин является депутатом думы Казани с сентября 2015 года, числится членом двух постоянных комиссий — по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению, и по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам. Помимо этого, депутат Хайруллин является гендиректором ООО «Мойдодыр-Казань», которое на 100% принадлежит ему. По данным ЕГРЮЛ, помимо этого в разные годы депутат числился соучредителем и учредителем девяти юрлиц, в том числе семи уже ликвидированных. Из действующих компаний он числится соучредителем строительной компании из города Бавлы — ООО «Татэковата» и казанской местной общественной организации по сохранению традиций татарского народа «Якты Юл» — «Светлая дорога».

По итогам декларационной кампании за 2017 год, депутат, арестованный весной 2017 года по уголовному делу о посредничестве в передаче взятки, задекларировал доход 168 тыс. рублей, а также долю в квартире общей площадью 60,8 кв. м и автомобиль марки «Mitsubishi Pagero».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Надыра Хайруллина в апреле 2017 года арестовали по подозрению в посредничестве при передаче взятки. По ходатайству следствия он был помещён под арест. Ему вменили получение и передачу двум должностным лицам 24 млн рублей за узаконивание жилых самостроев.

Обвинений депутат не признал и в мае 2017 года в знак протеста объявил голодовку в СИЗО.

Читайте также: Дело о взятке в Казани: арестован лидер «Единой России» в гордуме Хайруллин

Иск с требованием признать депутата банкротом как физическое лицо поступил в Арбитражный суд Татарии 20 июля 2018 года от ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан». Последнее выставило претензии на 4 020 665,32 рубля. 4 августа иск был принят к производству и назначено заседание на 6 октября. 17 августа 2018 года истец подал ходатайство об обеспечении, потребовав «наложения ареста на долю в уставном капитале ООО «Мойдодыр-Казань» в размере 100%, номинальной стоимостью 10 000 рублей, принадлежащей должнику» и запрета для налоговой службы принимать решения и совершать действия, связанные с переходом или залогом доли.

22 августа в базе суда появилось определение, в котором судья «установил, что не представлены доказательства, подтверждающие, что непринятие заявленной меры может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по данному делу». Ходатайство было отклонено.