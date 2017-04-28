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Дело о взятке в Казани: арестован лидер «Единой России» в гордуме Хайруллин

Происшествия

С ходатайством об избрании меры пресечения обратилось следствие

Казань, 28 апреля 2017, 14:02 — REGNUM  Лидер фракции «Единая Россия» в городской думе Казани, генеральный директор ООО «Мойдодыр-Казань» Надыр Хайруллин арестован по подозрению в посредничестве при передаче взятки. Согласно решению Советского районного суда города, он останется в СИЗО до 10 июня, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на судебный орган.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.291.1 («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»).

По версии следствия, Хайруллин получил от двух граждан 24 млн рублей, чтобы передать их неким должностным лицам исполкома Казани. За взятку было обещано узаконить построенные гражданами дома.

Хайруллин является депутатом Казанской гордумы с сентября 2015 года. Входит в постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению, а также в комиссию по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам.

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