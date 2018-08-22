Вашингтон, 22 августа, 2018, 05:42 — ИА Регнум. США обеспокоены ухудшением здоровья террориста Олега Сенцова и требуют от России немедленно освободить его, заявила пресс-секретарь госдепа Хизер Науэрт в официальном заявлении.

Дядя Сэм требует

Она отметила, что уже идет сотый день «голодовки» Сенцова, который, по мнению госдепа, незаконно осужден в России.

«Мы очень встревожены возможностью гибели невиновного человека в российской тюрьме. Мы надеемся, российские власти отпустят Сенцова, чтобы не допустить трагедии, которая неизбежно повлечет за собой привлечение к ответственности лиц, причастных к случившемуся», — заявила она.

Госдеп также поддерживает требования «голодающего» Сенцова освободить всех украинских «политзаключенных» из России.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа московская полиция задержала 11 человек, вышедших на несогласованную акцию в поддержку украинского террориста Олега Сенцова, осужденного в России за участие в террористической группировке и организации терактов в Крыму.