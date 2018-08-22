Пекин, 22 августа, 2018, 05:11 — ИА Регнум. Китайская национальная метеорологическая обсерватория объявила «синий» уровень погодной опасности в связи с приближением уже 19-го за год тайфуна «Суолик», сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

lauraelizabeth Тайфун в Китае

Тропический циклон вошел в Восточно-Китайское море вечером по местному времени 21 августа, а далее двинулся на северо-запад. Он должен достичь Корейского полуостров уже к 24 августа, где начнет ослабевать. Метеорологи предупреждают о сильных ветрах в прибрежных водах, а также возможных катаклизмах на суше, масштаб и вероятность которых пока затруднительно определить.

Напомним, что 18-й тайфун «Румбия» стал крайне разрушительным для целого ряда провинций Китая, которые понесли многомиллиардные ущерб. Только в провинции Аньхой жертвами непогоды стали 12 человек.