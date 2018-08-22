Каракас, 22 августа, 2018, 04:37 — ИА Регнум. В Венесуэле у берегов штата Сукре произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Darwinek Карта-флаг Венесуэлы

Сообщается, что очаг залегания располагался на глубине 112 км. Пользователи соцсетей активно публикуют видео из разных районов штата, где отчетливо видны шатающиеся дома и бьющиеся окна.

Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль в своем Twitter призвал граждан страны сохранять спокойствие. На настоящий момент данных о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года у побережья Венесуэлы было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Очаг залегания располагался на глубине 10 км. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.