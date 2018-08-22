Пекин, 22 августа, 2018, 04:25 — ИА Регнум. Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа и заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Трутнев договорились во время второй встречи Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Северо-Востоком Китая и районов Дальнего Востока и Забайкальского региона России усилить региональное сотрудничество, передает 21 августа агентство Синьхуа.

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Оба чиновника выступили в роли сопредседателей встречи, которая прошла в городе Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Ссылаясь на ключевые договоренности, достигнутые между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным касательно наращивания сотрудничества между регионами, Ху отметил, что оно обогатит всестороннее партнёрство и стратегическое взаимодействие между странами.

Трутнев, являющийся полномочным представителем президента России по ДФО, в свою очередь, отметил, что Китай является ключевым партнером Дальнего Востока и Забайкалья, и Россия при этом готова сотрудничать с Китаем в вопросе развития двусторонних отношений.

Стороны договорились наращивать взаимодействие, укреплять планирование и улучшать бизнес-климат, облегчать процедуру таможенной очистки, увеличивать инфраструктурную связанность и создавать условия наращивания сотрудничества в области портовой логистики, ресурсного развития, сельского хозяйства и производства оборудования.

Напомним, что 16 августа в Сочи прошла встреча президента России Владимира Путина с членом Политбюро ЦК КПК руководителем Канцелярии Комиссии ЦК КПК по международным делам Яном Цзечи, где стороны обсудили развитие двусторонних отношений.