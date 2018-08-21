Берлин, 22 августа, 2018, 02:29 — ИА Регнум. Евросоюзу необходимо создавать свои альтернативные финансовые системы, независимые от США, заявил глава МИД Германии Хайко Маас в статье для издания Handelsblatt.

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«Важно укреплять автономность Евросоюза, создавать платежные каналы, независимые от США, создавать европейский валютный фонд и независимую от SWIFT платежную систему», — заявил он.

По его мнению, это вызвано необходимостью защитить европейские компании от санкций Соединенных Штатов против Ирана.

«Как представители Евросоюза мы считаем, что прекращение ядерной сделки с Ираном является ошибкой. И тем не менее, первые санкции США уже вступили в силу», — подчеркивает Маас.

Маас считает, что лишь укрепление суверенитета Евросоюза позволит выйти на равноправный диалог с США и продолжить стратегическое партнерство на новых основаниях.