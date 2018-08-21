Берлин, 21 августа, 2018, 22:30 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Хейко Маас напомнил согражданам о «моральной ответственности» за Холокост, 21 августа передает агентство Associated Press.

Cary Bass-Deschenes Холокост

Комментируя прибытие в ФРГ 95-летнего нацистского преступника Якова Палия, экстрадированного из США, Маас также отметил, что «под исторической ответственностью нельзя подвести черту».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 августа в Германию из США был депортирован «бывший» эсэсовец, надзиратель концлагеря «Травники» Яков Палий. Вопрос депортации Палия, причастного к убийствам тысяч заключенных концлагеря, рассматривался с 2004 года.

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