Кокчетав, Казахстан, 21 августа, 2018, 21:18 — ИА Регнум. На территории Акмолинской области Казахстана выявлено 686,2 тыс. га неиспользуемых или нерационально используемых земель сельскохозяйственного назначения, сообщает 21 августа издание BNews со ссылкой на руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель Талгата Муханбеджанова.

Молдахмет Кенбаев. На предгорье (фрагмент). 1967

По его словам, в ходе проверок было выявлено 344 неиспользуемых участка земли на площади 582,5 га. В результате было изъято в пользу государства 101,4 тыс. га земли и 25 земельных участков. По назначению стали использовать 232,1 тыс. га.

Как сообщал ИА REGNUM, в апреле 2018 года в управлении по контролю за использованием и охраной земель Кустанайской области заявили, что в регионе не используется 552,5 тыс. га земли.