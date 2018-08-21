Берлин, 21 августа, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Европейскому союзу необходимо создать собственную SWIFT-систему и свой валютный фонд. Об этом Маас заявил в интервью газете Handelsblatt, опубликованном сегодня, 21 августа.

Elionas2 США и Евросоюз

По словам Мааса, Евросоюзу нужно усиливать свою автономию от США. Особенно это видно в контексте ситуации вокруг Ирана. Глава МИДа Германии напомнил, что в Евросоюзе считают ошибкой решение властей США о выходе из ядерной сделки. Но США не только вышли из сделки, но и вернули санкции против Ирана. Кроме того, Вашингтон грозит санкциями евросоюзным компаниям, которые вышли на иранский рынок.

«В таком положении стратегически важно, что мы говорили Вашингтону: мы хотим работать вместе. Но мы не допустим, чтобы вы действовали над нашими головами нам во вред», — пояснил Маас.

Чтобы усилить автономность Евросоюзу, нужно создать собственные платёжные каналы, независимые от США. Это и собственный Европейский валютный фонд, и собственная SWIFT-система.

«Действующий договор лучше взрывоопасного кризиса, который грозит Ближнему Востоку», — считает Маас.

Он также осудил мышление американских властей, которые измеряют успех в количестве сэкономленных долларов. Глава германского МИДа выразил уверенность, что Евросоюз сможет занять часть тех позиций, которые оставляют США. В частности, именно поэтому ЕС решил увеличить финансирование агентства ООН для помощи палестинским беженцам.