Ташкент, 21 августа, 2018, 20:26 — ИА Регнум. При министерстве строительства Узбекистана планируют создать национальную ассоциацию инженеров. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства, которое опубликовано 20 августа на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов республики.

John Jones Строители

В основные задачи ассоциации входит координация усилий инженеров для решения проблем в области инжиниринга, изучение, обобщение и распространение научно-технической информации и другие направления.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о преобразовании государственного комитета по архитектуре и строительству в министерство строительства.