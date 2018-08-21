Дюссельдорф, Германия, 21 августа, 2018, 19:42 — ИА Регнум. Нацистский преступник Яков Палий, арестованный и экстрадированный из США, доставлен в Германию, 21 августа передает агентство Reuters.

«Травники» цугвахман и обер-вахман в акции уничтожения варшавского еврейского гетто. 1943

Бывший эсэсовец, причастный к массовым убийствам в концлагере Травники, прибыл в аэропорт Дюссельдорфа.

Нацистский преступник эмигрировал в Соединенные Штаты в 1949 году. Власти США рассматривали вопрос депортации Палия с 2004 года.

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