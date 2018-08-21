Москва, 21 августа, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Законопроект об изменениях параметров пенсионного законодательства в РФ следует доработать — в текущем варианте он никак не прописывает права и правила пенсионных выплат для индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа, об этом заявил президент Опоры России Александр Калинин в ходе парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства в Госдуме, передает корреспондент 21 августа.

Джованни Баттиста Морони. Портной. Около 1570-1575

«У нас 3 млн ИП и мы не увидели, а как для них будет формироваться пенсионное обеспечение. Ведь сегодня, ИП, отработав большое количество лет, порядка 40 лет, получают пенсию меньше, чем другие. То есть обычную социальную пенсию. Мы тоже хотим услышать вопрос формирования справедливой пенсионного обеспечения для ИП», — отметил Калинин.

Аналогичные меры также должны быть прописаны для самозанятых граждан, считает глава Опоры России.

«По поручению президента РФ будет обсуждаться новый режим для самозанятого населения. У нас их почти 10 млн человек, как у них будет формировать пенсионное обеспечение. Они тоже должны получать понятные и справедливые правила», — заявил Калинин.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в Госдуме проходят парламентско-общественные слушания по доработке ко второму чтению законопроекта об изменении параметров пенсионной системы. Слушания подходят под председательством спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Участие в слушаниях принимают министр труда и соцразвития Максим Топилин, глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, представители всех регионов, а также бизнес‑ и эксперт-сообщество. В общей сложности, в обсуждении принимает участие порядка 600 человек.

Речь идёт о правительственной инициативе по совершенствованию пенсионного законодательства. В частности, правительство предлагает повысить возврат выхода на пенсию до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.