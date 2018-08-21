Эр-Рияд, 21 августа, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Король Саудовской Аравии Салман выразил благодарность паломникам, посетившим королевство ради хаджа, сообщает 21 августа Al Jazeera.

ИА REGNUM Курбан — Байрам. Москва

Глава государства опубликовал сообщение на своей странице в Twitter, в котором поздравил верующих с праздником Курбан-Байрам.

«Великая честь, которой наградил нас господь. Это возможность служить нашим гостям. Я прошу у бога, чтобы пилигримы успешно завершили свое паломничество», — отметил король.

В этом году количество паломников, прибывших в Саудовскую Аравию, достигло 2 млн 371 тыс. 675 человек. Из них 1 млн 758 тыс. 722 человека являются иностранными гражданами.