Москва, 21 августа, 2018, 13:24 — ИА Регнум. В законопроекте об изменениях параметров пенсионной системы следовало бы продумать льготные условия для работодателей, чтобы они стремились сохранить у себя работников предпенсионного возраста. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа, об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в ходе парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства, которые проходят в Госдуме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

«Думаю, что можно стимулировать сохранение и поддержку на рабочих местах людей после 55 и 60 лет снижением страховых взносов, хотя бы незначительным. Мы посчитали, это не такие большие средства, если сделать эту программу срочной, на переходный период, а потом от такого стимулирования отказаться», — отметил Кудрин.

Под переходным, по его словам, следует понимать период, в течение которого будет расти пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Таким образом, для женщин такой период составит 16 лет, а для мужчин — 10 лет.

В Госдуме проходят парламентско-общественные слушания по совершенствованию пенсионной системы под председательством спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. По итогам слушаний будут даны рекомендации по доработке ко второму чтению законопроекта об изменении параметров пенсионной системы.

Речь идёт о правительственной инициативе по совершенствованию пенсионного законодательства. В частности, правительство предлагает повысить возврат выхода на пенсию до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Такие изменения необходимы для того, чтобы обеспечить достойный уровень пенсий, объясняют в правительстве.