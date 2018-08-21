Москва, 21 августа, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Система непрерывного образования граждан и повышения их квалификации на работе в РФ недостаточно развита, из-за чего некоторым гражданам уже в 40 лет сложно найти работу и применение своим способностям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа, об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства, которые проходят в Госдуме.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

«Сегодня мы должны говорить не только о том, что человек должен жить достойно, он должен находить работу, он должен проходить переобучение в течение всей жизни», — отметил Кудрин.

По его словам, он поддерживает инициативу правительства по переобучению граждан предпенсионного возраста, которая должна затронуть порядка 80 тыс. человек в год.

«Но вообще-то переобучать должны в течение всей жизни. И эта система непрерывного образования у нас еще не создана, ей пока уделено недостаточно внимания в указах президента и в финансовом обеспечении», — подчеркнул Кудрин.

Поэтому, отметил глава Счетной палаты, вопрос проблемного получения работы сегодня стоит не только перед теми гражданами, которым 55 или 60 лет, а уже перед теми, кому 50 и даже 40 лет.

«Жизнь меняется быстро. Вопрос обеспечения работой или поиска работы — вопрос не только уровня пенсионного возраста, а вопрос заблаговременной подготовки и обучения людей, чтобы они находили свою работу и свое применение и в 40, и в 50 и 60 лет», — заявил Кудрин.

В Госдуме 21 августа проходят парламентско-общественные слушания, посвященные подготовке ко второму чтению законопроекта, который вносит изменения в параметры пенсионной системы. Инициатором слушаний выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Речь идет о правительственном законопроекте, направленном на изменение пенсионного законодательства.

В частности, в правительстве предлагают повысить пенсионный возраст с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Предполагается, что нововведения вступят в силу в 2028 и 2034 году соответственно. Как отмечают в правительстве, изменения необходимы для того, чтобы обеспечить достойный размер выплат пенсионерам.