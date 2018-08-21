Москва, 21 августа, 2018, 13:00 — ИА Регнум. По итогам парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионной системы в Госдуме будет создана рабочая группа по работе над поправками ко второму чтению законопроекта о пенсионной системе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Мы с вами по итогам наших слушаний создадим рабочую группу, она продолжит работу с поправками вместе с комитетами, с представителями гражданского общества, чтобы вернуться к этому вопросу, может быть, не единожды», — сказал Володин.

В Госдуме проходят парламентско-общественные слушания по совершенствованию пенсионной системы