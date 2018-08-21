Москва, 21 августа, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает за пенсионную реформу, но умную, предполагающую добровольные накопления граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа.

Adrian Mars «Санитарный канализационный люк». Сочетание несочетаемого

«Реформа пенсионной системы нужна. Но другая — умная», — считает депутат Госдумы.

Он напомнил, что еще в 2002 г. во время первой попытки реформировать пенсионную систему предлагал не ограничивать добровольные пенсионные накопления граждан.

«Почему люди должны зависеть от решения государства, которое будет определять, сколько им платить в старости? Они сами могут сформировать такую пенсию, какую хотят получать. Это опыт всей Европы», — рассуждает он.

Депутат Госдумы подчеркнул, что депутаты фракции голосовали против законопроекта о повышении пенсионного возраста и намерены голосовать против него во втором чтении и в третьем.

В Госдуме проходят парламентско-общественные слушания по совершенствованию пенсионной системы.