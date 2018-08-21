Москва, 21 августа, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Главное — это обеспечение стабильного развития пенсионной системы. Россия стоит перед необходимостью предпринимать такие шаги, чтобы пенсионеры через 5−10 лет смогли получать достойную пенсию, заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин на парламентско-общественных слушаниях по совершенствованию пенсионного законодательства в Госдуме РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсии

«Настало время, чтобы изменить параметры пенсионной системы. Ежегодно к пенсии будет прибавлять по 12 тыс. рублей (по 1 тыс. рублей). Главная задача — к 2026 году выйти на размер пенсии в 20 тыс. рублей», — отметил Топилин

Как сообщает ИА REGNUM, 21 августа в парламентско-общественных слушаниях по совершенствованию пенсионного законодательства принимают участие порядка 600 человек На слушания Государственной думы РФ прибыли представители всех регионов России, в том числе 40 председателей региональных Законодательных собраний. К правительственному законопроекту инициированы более 100 поправок.