Кубинка, Московская область, 21 августа, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») впервые представил широкой общественности технологии перспективной спутниковой системы связи на открывшемся сегодня в Московской области Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», сообщает 21 августа пресс-служба предприятия.

Afspc.af.mil Спутниковая связь

Отмечается, что система позволяет обеспечить подвижную голосовую связь, и создать работающие в реальном времени каналы связи сети интернет. Кроме того, РКС продемонстрирует новейшие образцы микроэлектроники для наземной и бортовой аппаратуры космического назначения, а также современные технологии их разработки и производства.

Вниманию гостей «Армии-2018» будут представлены разработки в области космического мониторинга и также технология создания цифрового двойника Земли в виртуальной реальности — ATLAS VR. Она позволяет пользователю оперативно загружать стереомодели местности в виртуальную 3D-среду, а редактор — создавать и редактировать контент с учетом необходимых задач.

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Форум «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа в подмосковном парке «Патриот». Традиционно на нем представлены лучшие образцы российских вооружений. В 2018 году предприятия ОПК покажут более 200 образцов техники, включая новейшие танки, боевые машины пехоты и различные артиллерийские системы.