Москва, 21 августа, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Цены на нефть продолжают оставаться в узком коридоре, за исключением расширения спреда между сортами Brent и WTI. Brent сегодня, 21 августа, торгуется около $72,30 за баррель, WTI в лёгком минусе по цене $65,40 за баррель. Разница между сортами приближается к $7, это реакция рынка на решение США возобновить продажи нефти из стратегических запасов, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев.

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«На 28 августа намечен аукцион по продаже 10 млн баррелей, при необходимости объем может быть увеличен до 30 млн баррелей. Делается это, по заявлению американских властей, для недопущения роста цен из-за сокращения поставок иранской нефти, но реакция рынка пока выражается в минимальном падении цены марки WTI», — отметил эксперт.

Поддержку ценам может оказать итог проходящих 21−22 августа торговых переговоров между США и Китаем. Достижение каких-либо конкретных договоренностей маловероятно, но, если стороны подготовят почву для встречи на более высоком уровне, это можно будет считать успехом. Этот факт может поддержать нефтяные котировки и цена марки Brent может вернуться к отметке в $75 за баррель.

«Кроме этого, внимание сырьевого рынка будет обращено на данные по запасам нефти в США. Отчет агентства Baker Hughes 17 августа оставил количество буровых в Штатах без изменений (869 установки), этот фактор позволил ценам начать неделю без изменений. Диапазон колебаний остается в пределах $70 — 75 за баррель, для более существенных изменений потребуются более важные факторы», — считает Грачев.

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