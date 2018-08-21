Вашингтон, 21 августа, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Заключенные в 17 американских штатах планируют начать забастовку, сообщает 21 августа Al Arabia.

Цитата из х/ф «Мать». Реж. Всеволод Пудовкин. 1926. СССР «Права не имеете!». Заключённые бастуют

Причиной недовольства заключенных стало жестокое обращение со стороны сотрудников пенитенциарных учреждений.

Забастовку поддержали правозащитные организации, утверждающие, что ее необходимость возникла после апрельского инцидента в тюрьме Южной Каролины.

Напомним, 16 апреля 2018 года в тюрьме штата Южная Каролина произошел бунт, в ходе подавления которого погибли семь человек. 17 человек получили ранения.