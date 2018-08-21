Новосибирск, 21 августа, 2018, 09:43 — ИА Регнум. У защитника хоккейного клуба «Сибирь» Самвела Мнацяна диагностировано онкологическое заболевание. Об этом 21 августа сообщается на сайте клуба.

Цитата из х/ф «Призрак свободы». Реж. Луис Бунюэль. 1974. Франция, Италия «У Вас рак»

Заболевание было выявлено в результате углубленных медицинских обследований. Оно требует незамедлительного лечения.

Отмечается, что руководство попечительского совета клуба приняло решение об оказании хоккеисту финансовой помощи и необходимой поддержки.

Самвел Мнацян был и остается хоккеистом клуба «Сибирь». Клуб также берет на себя координацию деятельности по сбору средств на лечение Самвела», — говорится в сообщении.

Отметим, что Мнацян играл в течение трёх сезонов за владивостокский «Адмирал». В мае он перешёл в новосибирский клуб, подписав контракт на два сезона.