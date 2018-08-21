Москва, 21 августа, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Совфед 17 сентября проведет парламентские слушания на тему пенсионной реформы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа, об этом сообщил глава комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

Предполагается, что в слушаниях примут участие члены Совфеда, руководство Минтруда и Минфина. Предстоит обсудить предложения, которые поступают в верхнюю палату парламента из регионов.

«Мы подготовим свои предложения ко второму чтению пакета пенсионных законов», — сказал также Рязанский.

Сегодня, 21 августа, в Госдуме пройдут парламентско-общественные слушания на тему совершенствования пенсионного законодательства. Инициатива правительства повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин с 55 лет до 63 вызвала широкий резонанс. Законопроект Госдума приняла в первом чтении 19 июля голосами «Единой России». Профильный комитет Госдумы по труду и социальной политике ждет до 24 сентября поправки к законопроекту о пенсионной системе.