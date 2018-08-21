Красноуральск, Свердловская область, 21 августа, 2018, 06:08 — ИА Регнум. В Красноуральске Свердловской области после дорогостоящего капитального ремонта кровли протекла крыша. С проблемой столкнулись сотрудники дома культуры «Химик», пишут местные СМИ.

Протекающая крыша

Как пишет издание Ura.ru, крыша протекла сразу после того, как сошёл снег. Куски потолка якобы падают детям на голову, также промокли розетки. Сотрудники опасаются короткого замыкания и пожара.

Отметим, конкурс на ремонт кровли прошёл осенью 2017 года. Максимальная цена составила 11 546 728,85 рублей. Поступило семь заявок. Победило ООО «ПСК-Строитель» из Нижнего Тагила.

Договор был подписан в декабре 2017 года. На какую именно сумму, неизвестно — сведений на сайте госзакупок не оказалось и текст договора тоже отсутствует. А зимой 2017−2018 года прошли работы по капитальному ремонту. После них крыша и начала протекать.

Официальных комментариев по этой ситуации пока нет.