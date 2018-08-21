Москва, 21 августа, 2018, 05:48 — ИА Регнум. Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, 7 августа задержанного на 30 суток, перевели из больничной палаты в спецприемник для дальнейшего отбывания срока, сообщает «Коммерсант».

Vitaly Ragulin Сергей Удальцов

Ранее, 19 августа, его супруга Анастасия Удальцова сообщила, что Удальцова госпитализировали из изолятора временного содержания по причине плохого самочувствия. Ухудшение здоровья связывают с голодовкой, которую ранее объявил Удальцов. Медики предварительно поставили ему диагноз «обезвоживание».

Напомним, 14 августа Мещанский суд Москвы постановил арестовать Удальцова на 30 суток за повторное нарушение общественного порядка на массовых мероприятиях, в частности на митинге 29 июля. Адвокаты Удальцова пытались обжаловать решение, однако Мосгорсуд оставил вердикт нижестоящей инстанции в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, годом ранее Сергей Удальцов вышел из тюрьмы, где отбывал срок в четыре с половиной года по обвинению в организации беспорядков во время митинга 6 мая 2012 года в Москве. После выхода на свободу Удальцов продолжил оппозиционную деятельность и снова неоднократно задерживался за нарушения при проведении массовых мероприятий.