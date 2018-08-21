Вашингтон, 21 августа, 2018, 03:42 — ИА Регнум. Поток синтетических наркотиков, поступающий в США по почте из Китая, является возмутительным, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

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«Возмутительно, что ядовитый синтетический аналог героина фентанил поступает в нашу страну через почтовую систему США из Китая. Мы можем и мы должны ПРЕКРАТИТЬ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! Сенату следует одобрить закон о запрете ‑ и мягко остановить поступление этого яда, которые убивает наших детей и разрушает нашу страну. Никаких промедлений!» — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, высший народный суд китайской провинции Гуандун привел в исполнение смертный приговор бывшему партийному руководителю деревни Бошэ, которую также называют «наркодеревней». Такое прозвище деревня получила из-за того, что через нее проходило до трети всего метамфетамина в Китае.