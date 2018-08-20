США, 21 августа, 2018, 02:42 — ИА Регнум. Арестованный во флоридском городе Палм-Бэй Эзра Джеймс рассказал телеканалу WKMG-TV, что побудило его поджечь пойманного енота.

Енот

По словам арестованного, енот съел все его манго, поэтому он решился отомстить пойманному зверю. Также он заявил, что боялся, что енот может его укусить и заразить бешенством.

Отмечается, что полицию вызвал сосед, когда увидел горящего заживо енота в ловушке. Самого Джеймса полиция отпустила под залог в две тысячи долларов. Его обвиняют в жестоком обращении с животными.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа полиция города Палм-Бэй арестовала 88-летнего жителя Эзра Джеймса за жестокое обращение с животными. Сообщается, что Джеймс облил бензином и поджег енота, который попался в ловушку у его дома. Пострадавшее животное пришлось усыпить.