Москва, 21 августа, 2018, 02:04 — ИА Регнум. Журналистов трех изданий медиагруппы ACMG попросили написать заявления об уходе, передает РБК.

На выход!

Речь идет о журнале Geo, «GEOлёнок» (его детское приложение) и «Gala Биография» (издания о жизни знаменитостей). Информация поступила от трех источников в ACMG.

Инициатором выступил владелец Forbes Александр Федотов. При этом официальных уведомлений от него журналисты не получали.

По данным Дмитрия Озмана, директора по связям с общественностью ACMG, проекты не закроют, но журналы будут выходить реже. По его словам, они были нерентабельны.