Москва, 20 августа, 2018, 23:23 — ИА Регнум. Цена на нефть практически не влияет на рост российской экономики. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью американскому изданию The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Денежки

По её словам, основанная на потребительском спросе модель экономического роста себя исчерпала. Даже если цена на нефть поднимется до $100 за баррель, рост экономики России выше 1,5−2% в год является маловероятным, отметила глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что в условиях внешних вызовов и геополитических рисков российской финансовой системе необходимо быть сильной и стабильной, и потому усилия регулятора сегодня направлены, в первую очередь, на улучшение состояния банковского сектора.

Напомним, по оценкам Центробанка, рост ВВП России во втором квартале 2018 года составил 1,8−2,2%. В третьем и четвёртом кварталах ожидается рост на уровне 1,5−2%.