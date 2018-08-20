Архангельская область, 22 октября, 2003, 17:42 — ИА Регнум. Зима в Архангельске как всегда пришла неожиданно. 22 октября прошло заседание оперативной группы по ледоставу.

Как сообщил генеральный директор АО "Портофлот" Андрей Шарков, на причалах 14 и 23 лесозаводов пока нет освещения. На 23 лесозаводе установили столбы для освещения причала, но не вкрутили лампочки, так как до сих пор не решен вопрос с владельцем причала. А между тем за последние несколько дней с причала упали три человека из-за плохой видимости и ненастной погоды. В связи с этим, в темное время суток переправа между 22 и 23 лесозаводами прекращена.

На Лесозаводе № 14 не определено место причала, так как традиционное место отправки буксиров занято отгрузкой балансов лесозавода. Освещения на причале 14-го лесозавода также нет. Работы ведутся. Горсвет обещает "осветить" этот темный уголок на следующей неделе. Правда, на заседании было высказано мнение, что "в живых эти лампочки останутся не больше недели".

Не решен вопрос с арендой причала №151 ОАО "Северного речного пароходства". СРП предлагает сдавать причал в аренду за 14300 рублей в месяц, а у администрации Октябрьского района таких денег нет. В связи с этим на заседании было принято решение направить официальное письмо от администрации города и ГУ ГО и ЧС по Архангельской области предоставить причал в этом году в безвозмездное пользование.