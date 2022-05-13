Ереван, 20 августа, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Подкуп избирателей планируют сделать в Армении уголовно наказуемым преступлением не только для тех, кто пытается подкупить, но и для тех, кто будет брать взятки. Проект соответствующих изменений в УК размещен на едином портале проектов юридических актов.

armday.am

В проекте отмечается, что получения взятки (денег, имущества, ценных бумаг или какого-то другого преимущества), требование или прошение взятки или же принятие предложения или обещания взятки с целью голосования в пользу кандидата, партии или же участия в выборах, либо отказ от участия в выборах, или с целью голосования более одного раза или голосования вместо другого лица наказывается штрафом в 500−700 тысяч драмов ($1020 — $1460 по текущему курсу), либо тюремным заключение сроком от года до трех лет.

Избиратель может избежать уголовной ответственности, если в течение пяти дней после подкупа сообщит об этом правоохранительным органам.

По оценкам международных наблюдателей, несколько предыдущих выборов в Армении сопровождались массовым подкупом избирателей. Правоохранительные органы, однако, никак не реагировали на публикации в прессе и заявления оппозиционных сил.

После смены власти в мае 2018 года, новое правительство Пашиняна обещало провести беспрецедентные выборы. Пожалуй, пока мало кто сомневается, что именно так и будет. Первую проверку обещания Пашиняна пройдут 23 сентября, когда состоятся выборы в Совет старейшин Еревана.