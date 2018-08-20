Москва, 20 августа, 2018, 18:38 — ИА Регнум. Переселение в Европу трёх-четырёх тысяч беженцев вызывает там коллапс, в то время как Россия справляется с приемом 2,5 миллионов беженцев с Украины, и не жалуется. Об этом 20 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия. Руины

«Если не будет восстановления Сирии, то миллионы беженцев из Турции, Ливана и Иордании через какое-то время окажутся в Европе, — сказал Затулин. — И на это много раз намекал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. У него свои отношения с Европейским союзом. Довольно сложные. Очевидно, что это потенциал для переселения в европейские страны. Что касается Германии и всех остальных европейских стран, то они много говорят, что они готовы на что-то пойти, но, как правило, очень медленно это делают. Когда подписывали Минские соглашения, то Германия говорила, что она готова принимать участие в восстановлении Донбасса и так далее. Но дальше ничего сделано не было».

При этом Затулин отметил, что переселение двух-трех тысяч человек в Европу вызывает коллапс ЕС.

«Правительства сменяются, — констатировал политик. — А у нас 2,5 миллиона беженцев с Украины, и мы в этом отношении ни на что не жалуемся и не бежим за помощью».

Напомним, что президент России Владимир Путин 18 августа на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель призвал Брюссель содействовать возвращению сирийских беженцев домой. По словам пресс-секретаря президента РФ, во время переговоров Путин и Меркель очень подробно обсудили ситуацию в Сирии.

«Путин отметил постепенно набирающий динамику процесс возвращения беженцев и призвал Европейский союз вносить свой вклад в то, чтобы придать этому процессу необратимый характер», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.