Ташкент, 20 августа, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Владельцам индивидуальных жилых домов в Ташкенте будут выдавать кадастровые паспорта взамен старых документов, сообщает 20 августа издание «Подробно.uz» со ссылкой на управление по земельным ресурсам и государственного кадастра Ташкента.

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Кадастровый паспорт будет выдаваться взамен кадастрового дела и двух свидетельств о государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Выдача документов производится с 20 августа только по заявлению новых владельцев или при утрате старых документов.

Как сообщал ИА REGNUM, в конце июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому при правительстве республики будет создан централизованный фонд по возмещению убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием у них земли в пользу государства.