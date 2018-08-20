Москва, 20 августа, 2018, 16:51 — ИА Регнум. На прошедшем 17 августа массовом митинге в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал собравшимся, что «вскоре с Москвой будет реализован беспрецедентный гуманитарный проект, который поднимет отношения России и Армении на невиданную высоту, проект, который вознесет отношения двух стран на невиданный ранее уровень».

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Источники ИА REGNUM в МИД России отказались комментировать «беспрецедентный проект» Пашиняна «из-за отсутствия соответствующей информации». На вопрос, что же имеет в виду Пашинян, говоря «о предварительном прохождении соответствующих процедур» подготовки этого проекта, последовал ответ: «никто не знает, что это значит». При этом последовало уточнение: не исключено, что в аппарате правительства Пашиняна разрабатывается какая-то его собственная «российская инициатива».

В то же время в Москве обратили внимание на произнесенную на митинге фразу Пашиняна о том, что «при прежних властях множество негативных факторов списывалось на Россию, коррумпированные власти свои действия хотели свалить на Россию». Теперь же настало время использовать имя России для «новых проектов».