Вильнюс, 20 августа, 2018, 16:54 — ИА Регнум.

(сс) ArtWithTammy Петля

Правительство Литвы сегодня, 20 августа, официально объявило, что СПГ-терминал в Клайпеде, который в настоящий момент Литва арендует у Норвегии, будет выкуплен после 2024 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В министерстве энергетики подчёркивают, что это решение якобы поможет снизить расходы на содержание терминала и в том числе вывести из кризисного состояния крупнейшего потребителя газа в Литве — завода по производству азотных удобрений Achema.

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Для того, чтобы выкупить СПГ-терминал, Литва намерена взять кредиты в коммерческих банках. Сумма выкупа судна-хранилища СПГ-терминала не разглашается под предлогом тайны коммерческих договорённостей с норвежской Hoegh LNG. СМИ Литвы называет сумму в 120−160 млн евро.

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В апреле 2018 года литовское издание Lietuvos žinios писало, что какое бы решение относительно будущего терминала СПГ после 2024 года не представило министерство энергетики правительству, оно всё равно не уменьшит финансовую ношу для потребителей газа.

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«Потребление газа в стране сокращается, поэтому ноша содержания терминала СПГ увеличивается для потребителей газа — за последние три года налог на СПГ, который платят предприятия, потребляющие газ, вырос чуть ли не на 19 млн евро — от 70 млн евро в 2015 году до почти 89 млн евро в 2017 году. Около четверти этих средств составляют торговые потери компании Litgas, торгующей газом. Самый большой налог на СПГ платит крупнейший потребитель газа в Литве — йонавский завод азотных удобрений Achema», — писало издание.

В 2018 году Achema заплатит за инфраструктуру СПГ 24 млн евро, а всего в этом году планируется собрать 86,7 млн евро. В 2017 году содержание терминала СПГ обошлось компании Achema почти в 20 млн евро из собранных 88 млн евро. В 2013—2014 годах из 30,7 млн евро, собранных государством за терминал СПГ, вклад Achema составил 13,1 млн евро, или 46,5% от всех собранных средств.

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При этом в самом министерстве энергетики Литвы в апреле признали, что СПГ-терминал можно считать полезным только в связи с тем, что он может служить как противовес «Газпрому»: показать, что у Литвы есть альтернативная возможность обеспечения газом, пусть и гораздо дороже, чем российское топливо.

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