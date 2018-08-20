Москва, 20 августа, 2018, 16:08 — ИА Регнум. В столице завершился XXI Московский международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж». В течение двух дней в центре города выступили ведущие мировые и российские музыканты, а также проявившие себя молодые исполнители. После выступления участники рассказали о своих впечатлениях от фестиваля и выдвинули предположение о перспективах развития джазовой музыки в ближайшем будущем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Сада «Эрмитаж» XXI Московский международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж»

Пресс-служба Сада «Эрмитаж» XXI Московский международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж»

Одна из самых ожидаемых участниц второго дня фестиваля — вокалистка из США Ванесса Рубин, заявила, что наслаждалась джазовым вечером в Москве и отдачей аудитория. Рубин отметила, что джазовая музыка всегда трансформировалась, в том числе за счет жизненного опыта и переживаний исполнителей

«Импровизация — это часть джаза. Так что столько сколько люди импровизируют и создают что-то «здесь и сейчас» в текущий момент — это не станет скучным, это не станет статичным. Это не будет каким-то нишевым продуктом для узкой аудитории. Это world music. И джаз он вбирает в себя элементы других стилей. Вы можете услышать влияние других стилей, других культур в джазе: бразильской, африканской, русской — любой. Каждый музыкант привносит культуру своей страны в музыку и это придает ей новые формы», — подчеркнула она.

Пресс-служба Сада «Эрмитаж» Ванесса Рубин

Пресс-служба Сада «Эрмитаж» Ванесса Рубин

Пресс-служба Сада «Эрмитаж» XXI Московский международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж»

По словам участников квинтета Сергея Баулина и Романа Секачева, фестиваль в саду «Эрмитаж» — культовое место встречи музыкантов, и выступления на таких мероприятиях всегда ответственно.

«Я уже очень много лет здесь играю, с 2009 года. И каждый раз этот фестиваль — праздник, его ждешь целый год. И каждый год получается здесь играть, я очень этому рад. Надеюсь, что и в будущем будет тоже самое», — подчеркнул Баулин.

Пресс-служба Сада «Эрмитаж» Сергей Баулин

Пресс-служба Сада «Эрмитаж» Сергей Баулин и Роман Секачев

«Один из самых важных факторов для меня, что на этом фестивале продолжают играть Джаз. В разных его проявлениях, но это все-таки джазовый фестиваль. Потому что во многих других местах джаз часто подменяют популярной музыкой. И меня радует, что здесь джаз остается джазом в абсолютном большинстве своем», — отметил Секачев.

Пресс-служба Сада «Эрмитаж» Роман Секачев

Пресс-служба Сада «Эрмитаж» XXI Московский международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж»

По словам Эрика Траунера из старейшего австрийского коллектива Mojo Blues Band, ему нравится простая музыка без нововведений, а эксперименты со стилем часто ведут к потере части очарования.

«Меня называют «Полицейским блюза». Я придерживаюсь традиций. Мы очень много играли старый блюз и гастролировали вместе со звездами, которые приезжали в нашу страну еще в 70-е и 80-е годы. И мы научились музыке у них. Именно поэтому я так люблю традиционный блюз. Думаю, все должны делать именно то, что они хотят, — заявил он. — Я просто фанат старых традиций. Мы очень простые исполнители, мы не любим ничего усложнять. Нам нравиться простая музыка, без нововведений. В ней есть своя магия, потому что простота имеет важное свойство — она понятна и нравиться всем. Даже неподготовленным слушателям. Эксперименты — это здорово, но это не наша история. Блюз для нас — это в первую очередь способ рассказать свою история. Это наша история и наше личное мнение».

Пресс-служба Сада «Эрмитаж» Eric Trauner, Mojo Blues Band

Пресс-служба Сада «Эрмитаж» Mojo Blues Band

Пресс-служба Сада «Эрмитаж» XXI Московский международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж»

Пресс-служба Сада «Эрмитаж» Гости фестиваля

Выступившие дуэтом польский пианист Кшиштоф Кобылинский и бандонеонист из Италии Даниеле Бонавентура, в свою очередь, считают, что перспективы развития джаза оценить сложно — он движется в нескольких направлениях сразу.

«С одной стороны, это живые выступления на мероприятиях, как этот фестиваль. Очень важно делать подобные праздники, это позволяет познакомить с джазом более широкую аудиторию. И для более узкой аудитории джаз будет развиваться как экспериментальный стиль, по аналогии с нео-классической музыкой», — отметил Кобылинский.

Пресс-служба Сада «Эрмитаж» Кшиштоф Кобылинский

Пресс-служба Сада «Эрмитаж» Даниеле Бонавентура и Кшиштоф Кобылинский

«Когда ты хорошо знаешь классический формат и понимаешь его, то особенно интересно смешивать различные стили и экспериментировать. Очень важно придумывать что-то новое, искать новые решения, это очень сильная стимуляция для артиста, помогающая творческому росту», — добавил Бонавентура.

Пресс-служба Сада «Эрмитаж» Даниеле Бонавентура

Пресс-служба Сада «Эрмитаж» Даниеле ди Бонавентура

Пресс-служба Сада «Эрмитаж» XXI Московский международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж»

Пресс-служба Сада «Эрмитаж» XXI Московский международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж»

Пресс-служба Сада «Эрмитаж» Зрители смотрят и снимают

Если говорить про США и Россию, то джаз здесь переживает своеобразный ренессанс, пояснил Дмитрий Носков, выступивший с «Круглым Бэндом» Алексея Круглова. Публика «молодеет», на концертах, включая фестиваль в саду «Эрмитаж», куда приходит по большей части подготовленная публика, можно увидеть слушателей в возрасте от 10 до 70 лет. Такая тенденция отмечается уже несколько лет. В странах Европы, наоборот, отмечается некоторое затишье.

«Я думаю, что эта музыка должна выйти в более широкие массы, выйти из клубов, из таких прекрасных фестивалей и зацепить более широкую аудиторию. Люди соскучились по качественному живому исполнению», — отметил он.

Пресс-служба Сада «Эрмитаж» Дмитрий Носков

«Джаз — это музыка будущего. Она уже давно миксуется с другими стилями, это уже давно происходит. И элементы авангардного «фри-джаза» уже давно вплетены даже и в традиционную музыку, давно существует микс между различными стилями, жанрами. Но лично мое мнение, что из всего существующего сейчас многообразия будет вычленено несколько конкретных направлений, которые потом будут формировать отдельные стили и даже самостоятельные новые жанры. «Новый джаз» уже 50 лет новый джаз. Новые его формы уже называют по-другому, это импровизационная музыка, открытая музыка. иногда даже музыкой это не называют, а коротким словом «импров». Это уже джаз без джаза: отсутствие свинга, отсутствие гармонии или наоборот, совмещение различных ритмических конфигураций. Это многообразное поле для развития, которое, наверное, и олецетворяет собою жизнь и ее развитие», — подчеркнул, в свою очередь, Алексей Круглов.

Пресс-служба Сада «Эрмитаж» Алексей Круглов

Пресс-служба Сада «Эрмитаж» Дмитрий Носков и Алексей Круглов

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, джазовый уикэнд провели в столице 21-й раз. За годы своего существования, фестиваль разросся до одного из крупнейших и престижный стилевых музыкальных праздников, тут выступило свыше 250 коллективов из 23 стран.

Пресс-служба Сада «Эрмитаж» XXI Московский международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж»

Пресс-служба Сада «Эрмитаж» Зрители