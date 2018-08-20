Москва, 20 августа, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Слабые данные по промышленному производству Китая и опасения в отношении развивающихся рынков во главе с Турцией, продолжают оказывать давление на сырьевые товары, в частности на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

lalabell68 Нефть

«На прошлой неделе Китай опубликовал данные по производству в обрабатывающей промышленности, которые подтвердили замедление роста. В свою очередь розничные продажи и инвестиции в основные средства также оказались хуже прогноза. Текущая динамика показателей, вероятно, является отражением эскалации торгового конфликта между Китаем и США», — считает эксперт.

В свою очередь, ситуация с Турцией продолжает постепенно ухудшаться. Международные рейтинговые агентства Moody's и Standard & Poor’s снизили суверенные кредитные рейтинги Турции, сославшись на обвал лиры, некомпетентность госуправления и резкое ухудшение отношений с США. По их мнению, текущий расклад отправит турецкую экономику в первую за 10 лет рецессию.

«Нефть Brent с начала недели (20 августа) отметилась новыми попытками продолжить рост, не взирая на фундаментальный негатив. Потенциал роста ограничен уровнем 73,93 доллара за баррель. Глобально же тренд остается нисходящим, а повод для его продолжения может уже найтись на предстоящем заседании ОПЕК, которое состоится на этой неделе. Также ожидаются данные от минэнерго США по запасам сырой нефти и нефтепродуктов», — отметил Капустянский.

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