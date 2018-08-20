Пекин, 20 августа, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Для участия в стратегических учениях «Восток-2018» в Забайкальский край будут направлены более 3 тыс. китайских военнослужащих. Об этом сообщила 20 августа пресс-служба Минобороны КНР.

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Отмечается, что китайские военные с 11 по 15 сентября 2018 года примут участие в манёврах на полигоне Цугол в Забайкальском крае. Договорённость об этом между военным руководством Китая и Минобороны России уже достигнута, подчеркнули в ведомстве.

По заявлению Минобороны КНР, целью проведения учений является укрепление российско-китайского стратегического военного сотрудничества, а также отладка принципов совместного реагирования на различные угрозы безопасности в регионе.

Напомним, в учениях «Восток-2018» примут участие части и соединения Восточного и Центрального военных округов (ВВО и ЦВО), а также Северного флота.