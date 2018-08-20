Москва, 20 августа, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Законопроект о социальном обеспечении судей правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Поправками закрепляется за судьями, ставшими в период осуществления своих полномочий инвалидами вследствие причин, не связанных со служебной деятельностью, ушедшими в отставку в связи с неспособностью по состоянию здоровья осуществлять полномочия судьи до приобретения права на выплату ежемесячного пожизненного содержания судьи, право на получение ежемесячного содержания по инвалидности, либо на трудовую пенсию по инвалидности.

Размер ежемесячного содержания предлагается устанавливать в процентном отношении от суммы ежемесячного денежного вознаграждения в зависимости от группы инвалидности и стажа работы в должности судьи (инвалидам I и II групп 3% за каждый полный год стажа в качестве судьи, инвалидам III группы — 2%) и выплачивать его в течение периода, на который установлена инвалидность, но не более чем до реализации судьей права на получение ежемесячного пожизненного содержания.

КС обратил внимание законодателя на то, что существующий специальный правовой механизм материального обеспечения судей в отставке не предусматривает условий и порядка установления обеспечения в случае наступления инвалидности судьи, не связанной с его служебной деятельностью и препятствующей продолжению исполнения им полномочий судьи, в отличие, например, от военнослужащих и приравненных к ним в пенсионном обеспечении лиц, пенсионным законодательством которых такая возможность предусмотрена.

Одновременно гражданину предоставляется возможность выбора учета периода службы (трудовой деятельности) в страховой стаж для назначения трудовой пенсии по старости (инвалидности) либо в выслугу лет (стаж работы) для назначения специального вида пенсионного обеспечения (пожизненного содержания судьи).