Берлин, 20 августа, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Опасения, что многие беженцы получили право проживать в Германии незаконно, не оправдываются, пишет газета Süddeutsche Zeitung 20 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

В первом полугодии 2018 года Федеральное ведомство по вопросам миграции и предоставления убежища (сокр. нем. BAMF) пересмотрело более 43 тыс. выданных разрешений. Лишь в 307 случаях решение о предоставлении убежища было отозвано.

Как сообщало ИА REGNUM, весной этого года в Германии разразился скандал вокруг BAMF, когда в бременском филиале ведомства был выявлен случай коррупции и незаконной выдачи разрешений. После этого власти приняли решение проверить ранее выданные беженцам документы.

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