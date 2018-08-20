Бурея, Амурская область, 20 августа, 2018, 07:55 — ИА Регнум. В поселке Бурея Амурской области продолжаются мучения жильцов аварийных новостроек. Обязанности по устранению вопиющих недостатков нового жилья предложено устранять управляющей компании, которая собирает деньги с жильцов. Исчерпав все способы воздействия на строителей и власть, люди попытались попасть на прием к врио губернатора Василию Орлову, но безуспешно. Переселенцы из аварийных бараков фактически остались без крыши над головой: в бараки не вернуться, в новых домах жить нельзя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ремонт

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«20 июля 2018 года обследование наших домов провела прокуратура Бурейского района Амурской области. По результатам проверки управляющей компании было выписано представление о нарушении действующего законодательства. УК предписано устранить все замечания — выполнить благоустройство двора, установить детскую площадку, которую не установил застройщик, проводить очистку водоотводной канавы два раза в год, хотя эта работа не в полномочиях УК. Мы возмущены тем, что власти нашли «крайнего» в лице «управляйки! Почему за наш счет?! Ведь управляющая компания собирает деньги с жильцов, то есть с нас! Нас обманули уже трижды: переселили в жилье, непригодное для проживания, потратили государственные деньги в размере 7 млн рублей зимой 2018 года на устранение недостатков, допущенных строителями при возведении домов. Но эти меры результата не дали! А теперь еще и требуют, чтобы управляющая компания на наши деньги доделывала за строителей работу! Почему за наш счет?!» — написали жильцы злополучных домов в обращении в редакцию ИА REGNUM.

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В своем письме в редакцию люди вновь напомнили, что они давали согласие на переселение из бараков в нормальный дом, проживание в котором не угрожает их жизни и здоровью. Однако их переселили в аварийную новостройку.

К обращению люди приложили многочисленные экспертизы, подтверждающие, что проживать в домах невозможно.

«Мы пытаемся попасть на прием к врио губернатора Амурской области Василию Орлову, но он нас не принимает. А куда еще обращаться — мы не знаем. У нас нет денег на то, чтобы самостоятельно перестроить наши аварийные дома. Они так построены, что долго не продержатся. И куда нам потом?! На улицу с детьми?! Почему власти так равнодушно относятся к людям?» — задают вопрос жители поселка Бурея Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, жители поселка Бурея Амурской области пожаловались в редакцию агентства на то, что из аварийных бараков по программе расселения аварийного жилья их переселили в еще более аварийные новостройки. Дома построены с огромным количеством нарушений. Жить в них опасно для жизни и здоровья.

На запрос ИА REGNUM прокуратура Амурской области ответила, что факт строительства домов с нарушениями подтвержден, а в отношении строителей и чиновников, принимавших дома в непригодном состоянии, возбуждены уголовные дела.

Однако людям, получившим квартиры в аварийных новостройках, от этого не легче, поскольку их положение не изменилось. Люди требуют, чтобы дома были приведены в надлежащее состояние.

Амурская область вошла в топ «двоечников» России по реализации программы расселения аварийного жилья. Регион не завершит программу до конца 2018 года по расселению аварийных бараков, признанных таковыми до 1 января 2012 года.

По данным портала «Реформа ЖКХ», в Приамурье от графика расселения отстают более чем на три месяца 977 многоквартирных домов. Это 83,81 тысячи квадратных метров. По одному дому отставание от графика менее трех месяцев. По 44 многоквартирным домам вообще требуется уточнение данных.

Регион отчитывается, что по 652 аварийным домам расселение завершено. На основе данных, полученных от региональных властей Амурской области, аварийные дома в поселке Бурея, по улице Октябрьской, значатся как «построенные», новые дома. Между тем это не соответствует действительности, потому что жить в этих домах невозможно. И, думается, если сделать хорошую ревизию всех приамурских новостроек, то программу расселения аварийного жилья в Амурской области придется начинать заново.

Помимо проблемных новостроек и вопиющего отставания от графика расселения аварийного жилья, Амурская область имеет еще одну проблему — проблему обманутых дольщиков. «Стараниями» правительства области и экс-губернатора, а ныне министра по развитию ДФО Александра Козлова, эта проблема имеет все шансы превратиться в еще более серьезную: правительство разработало в 2017 году программу «помощи» дольщикам, но в результате помогло только банкам вернуть свои деньги, выданные в виде ипотечных кредитов. Долги заемщиков банкам вернул бюджет области. Сотни дольщиков так и остались без жилья, а на области «повис» весьма токсичный актив в виде недостроенных домов, которые теперь не на что достраивать.

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