Дома для переселенцев в Бурее построены с нарушениями: прокурор

Благовещенск, , 06:09 — REGNUM Прокуратура Амурской области оперативно отреагировала на публикацию ИА REGNUM — Из аварийных домов в аварийные дома переселили жителей Амурской области. Как следует из ответа на официальный запрос редакции старшего помощника прокурора Амурской области по взаимодействию со СМИ Елены Кондратьевой, правоохранительные органы активно заняты расследованием вопиющей ситуации со строительством домов для переселенцев из аварийного фонда в посёлке Бурея. В отношении должностных лиц поселенческой администрации и строителей возбуждены уголовные дела, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В ходе проверки, проведенной прокуратурой Амурской области в посёлке Бурея, выявлены многочисленные нарушения при реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013—2018 годах». Установлено, что администрация п. Бурея в 2014 году заключила договор с ООО «Амурская строительная компания» (далее ООО «АСК»). На основании договора заключены контракты на приобретение жилых квартир путём участия в долевом строительстве малоэтажных жилых домов в п. Бурея. По окончании строительства главой администрации посёлка Бурея были выданы разрешения на ввод домов в эксплуатацию», — рассказала старший помощник прокурора Амурской области Елена Кондратьева.

Но после ввода домов в эксплуатацию, как следует из проведённого прокурорами расследования, в администрацию п. Бурея посыпались жалобы от новоселов на крайне низкий температурный режим. Проще говоря, в домах было просто зверски холодно. Администрация поселения направила в адрес застройщика — ООО «АСК» — требования об устранении нарушений. Однако ООО «АСК» оставило данное требование без рассмотрения.

В администрации посёлка Бурея составили дефектные ведомости, акты, которые были направлены застройщику для устранения всех недостатков.

«Однако при приёме домов чиновники администрации поселка Бурея, выдавшие разрешения на ввод жилья в эксплуатацию, не выявили такие недостатки, как несоответствие толщины утеплителя требованиям проектной документации, частичное отсутствие утеплителя на чердаке, что свидетельствует о некачественном осмотре домов в момент их сдачи в эксплуатацию», — сказала Елена Кондратьева.

Прокуратура Амурской области выяснила, что, несмотря на то, что жалобы от замерзающих новосёлов бурейских домов стали поступать ещё в ноябре 2016 года, администрация поселения «созрела» для проведения комиссионного обследования этих домов только в марте 2017 года. А исковое заявление к ООО «АСК» от администрации поселка Бурея поступило лишь в июле 2017 года.

«Данные факты свидетельствуют о длительном бездействии должностных лиц администрации п. Бурея при осуществлении муниципального жилищного контроля, а также — о слабой организации претензионной и исковой работы», — убеждена представитель прокуратуры.

Представление прокурора послужило хорошим стимулом для чиновников администрации п. Бурея — они, наконец, активизировали работу с застройщиком.

«Помимо этого, в действиях должностных лиц администрации п. Бурея обнаружены признаки состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ — халатность. В действиях руководства ООО «АСК» выявлены признаки преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ — растрата. На основании представления прокуратуры следственными органами возбуждены два уголовных дела», — сообщила Елена Кондратьева.

Также представитель прокуратуры Амурской области сообщила, что с целью проверки фактов, изложенных в публикации ИА REGNUM, организована дополнительная проверка, о результатах которой будет сообщено по её завершении. Ход и результаты проверки находятся на контроле областной прокуратуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дальневосточную редакцию агентства обратились жители посёлка Бурея Амурской области с жалобой на крайне некачественное строительство домов в рамках программы переселения из аварийного жилья. Много десятилетий люди ждали новое жилье, но оно оказалось хуже старого. Вместо старых аварийных домов они получили новые аварийные. Дома построены на болоте, с многочисленными огрехами и вряд ли, по мнению жильцов, простоят много лет.

Аналогичные ситуации имели место и в других регионах Дальнего Востока. Так, в 2016 году прокуратура Сахалинской области выявила более 800 нарушений при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. Некоторые прокурорские проверки завершились уголовными делами и реальными сроками для чиновников. Так, мэр Южно-Курильска Василий Соломко в ноябре 2016 года был отправлен под стражу, а затем приговорен к лишению свободы. Мэр городка на далеком курильском острове потратил 136 млн рублей из 454, отпущенных бюджетом на строительство новых домов для курильчан. Но деньги были «потрачены», а дома не построены.

На митинг протеста выходили и новоселы в столице сахалинских нефтяников Охе под лозунгами «Мы не хотим жить в домах-убийцах!». Дома по программе переселения из аварийного фонда были построены с такими нарушениями, что люди просто боялись в них жить.

Без проекта и учета сейсмики в сейсмически опасной зоне — сахалинском селе Дальнее — были построены дома для переселения все по той же программе. Хотя именно на Сахалине строить так нельзя категорически. Пример тому — город-памятник Нефтегорск, где в советское время сейсмикой пренебрегли, а 27 мая 1995 года случилось землетрясение и весь город с живыми людьми ушел под землю. Но строители «вспоминают» о таких вещах лишь после прокурорского напоминания.