Москва, 20 августа, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Неурожай и увеличившийся спрос на российскую пшеницу породили опасения, что, если не ограничить её экспорт, на внутреннем рынке вскоре возникает дефицит и, как следствие, — взлёт цен. По информации ФТС, на 15 августа 2018 года экспорт зерна составил 6,8 млн тонн, что практически на 46% выше аналогичного показателя прошлого 2017/2018 сельхозгода, тогда как его намолот на 0,4 млн т опустился ниже прошлогоднего уровня.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Российская пшеница

Учитывая значительное снижение прогноза на новый урожай (со 120 млн т до 103 млн т), темпы экспорта зерновых следовало бы снизить. Такое предложение, в частности, поступило от министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, но, как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в российском Минсельхозе, ограничение экспорта зерна не обсуждается.

Напомним, рост экспорта на зерновом рынке наблюдается по той же причине, что и экспортный рост нефтепродуктов: рост курса доллара и повышенный спрос. Но в погоне за большой прибылью экспортёры уже создали напряжённость на нефтяном рынке. Не исключено, что, если не будут приняты меры, аналогичные события произойдут на внутреннем зерновом рынке.