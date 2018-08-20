Москва, 20 августа, 2018, 07:23 — ИА Регнум. В России с сегодняшнего дня, 20 августа, начали действовать унифицированные цены на слабую и крепкую водку. Подписанный в июне соответствующий приказ Минфина спустя 45 дней вступил в законную силу.

Th1234 Водка

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Минфин предупредили об опасностях изменений цен на алкоголь

Так, теперь минимальная розничная цена на водку крепостью от 37 до 38 градусов установлена на уровне 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции. Столько же будет стоить и этот спиртной напиток крепостью от 38 до 39 градусов.

Минимальная розничная цена на водку крепостью от 39 до 40 градусов остается на прежнем уровне — 205 рублей за 0,5 литра. Также не меняется и минимальная отпускная цена с завода-производителя. Она составит 173 рубля, оптовая — 178 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, последний раз минимальная розничная цена на крепкий алкоголь повышалась 13 мая 2017 года. Стоимость бутылка водки объёмом 0,5 л возросла до 205 рублей. Согласно приказу Минфина, минимальная цена от производителя за бутылку водки должна составлять 173 рубля, а оптовая —178 рублей. Параллельно выросли цены и на коньяк. В частности, минимальная розничная цена на бутылку коньяка объёмом 0,5 л составила 371 рубль.

Приказ об установлении единых цен на слабый и крепкий алкоголь Министерство финансов РФ подписало 18 июня, 5 июля документ был зарегистрирован в Минюсте РФ.